De fleste av dem som sier dette er 40 år eller yngre, skriver Utdanningsnytt.

Bare 10 prosent av barnehagelærerne sier at de ser for seg å jobbe i barnehage i mer enn 10 år til.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier han er bekymret.

– Dette må være en vekker for politikerne. Vi må øke den totale bemanningen og ansette flere barnehagelærere i alle barnehager, sier Handal.

Økt bemanning i barnehagene er også den saken Utdanningsforbundet har pekt seg ut inn mot kommune- og fylkesvalget i september. På sine hjemmesider skriver forbundet at i dag er det for få ansatte i barnehagene til å kunne sikre at alle barn får den oppfølgingen de har behov for og til at barnehageansatte kan drive godt faglig arbeid.