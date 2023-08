Som en del av svindelen kan mange oppleve å motta en epost hvor man blir bedt om å oppgi bankopplysninger, opplyser Nav.

– Vi ber aldri om at innbyggere skal oppgi bankopplysninger over epost, og anbefaler at man sletter eventuelle eposter som oppfordrer til å dele slik informasjon, sier teknologidirektør Heidrun Larsen Reisæter i Nav til NTB.

Dette er en velkjent metode svindlere bruker for å lure til seg personlig informasjon og sensitive opplysninger, skriver etaten.

Nav er kjent med at også flere andre norske bedrifter nå misbrukes på tilsvarende måte. Nav følger situasjonen i samarbeid med andre aktører i sikkerhetsmiljøet i Norge, og forventer at det kan bli sendt ut flere svindelforsøk på eposter.

– Vi oppfordrer til å anmelde svindelforsøk til politiet, sier Reisæter.