– Den ene av de skadde blir betegnet av oss som kritisk skadd og blir kjørt til Ullevål sykehus. Videre undersøkelser vil vise om det er en riktig betegnelse, sier innsatslederen fra helsevesenet, Bjørn Nuland, til pressen på stedet.

– Den andre skadde er betegnet som lettere skadd og kjørt til kommunal legevakt, legger han til.

Begge de skadde er lærere. Det bekrefter operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Dagbladet.

Gjerningsmannen er i 20-årene og student, ifølge operasjonslederen.

– På nåværende tidspunkt framstår det som at gjerningspersonen har en relasjon til de to fornærmede, skriver politiet i en melding til pressen.

– Sjokkerende hendelse

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til NTB at knivhendelsen på Majorstuen er svært krevende og dramatisk.

– Dette er en sjokkerende hendelse for alle. Jeg skjønner at den kan virke svært krevende og dramatisk, sier Stølen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rektoren kan ikke huske at det har skjedd lignende hendelser ved universitetet tidligere.

– Her og nå kan jeg ikke huske at det har skjedd noe lignende her før. Derfor blir det viktig for oss å trygge studentene på at UiO er en trygg plass å studere. Vi vil åpne mulighetene for at de som ønsker det skal kunne få noen å prate med.

Studentleder i Oslo, Elisabeth Hoksmo Olsen, omtaler hendelsen som «trist» til VG.

– Dette er veldig trist. Jeg håper at alle involverte blir ivaretatt og får den hjelpen de trenger, sier Olsen.

Tatt hånd om av personer på stedet

Det var personer på stedet som tok kontroll på gjerningsmannen. Politiet har også bekreftet at det har blitt brukt en kniv.

– Gjerningsmannen er helt rolig da vi kommer inn og forholder seg greit til det, sier politiets innsatsleder Kristian Bjørnberg.

Han forteller videre at to kniver er beslaglagt på stedet.

Gjerningsmannen er kjørt i arrest. Samtidig pågår det fortsatt avhør av vitner, samt sporsikring på stedet.

NTB har vært i kontakt med UiO som jobber med å kartlegge hendelsen. De har foreløpig ingen flere kommentarer til hendelsen.