Onrail brøt taushetsplikten i forhandlingene med lokførerne

Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) og arbeidsgiver Onrail møtte onsdag til mekling etter brudd i forhandlinger om AFP og lønn. Partene kom til enighet , men torsdag melder FriFagbevegelse at Onrail brøt taushetsplikten under meklingen da selskapet som arbeidsgiver gikk ut med en melding til de ansatte om innholdet.

Ifølge FriFagbevegelse skriver mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr i møteboka at «hendinga fekk alvorlege konsekvensar for meklinga og skapte mykje vanskar med å oppnå ei semje».

– Bruddet på taushetsplikten er svært amatørmessig og beklagelig, sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, til FriFagbevegelse.

Ringdal sier til NTB at NLF ikke kommer til å ta saken videre eller kommentere den utover det som står i møteboka. Av hensyn til at han selv kan risikere å bryte taushetsplikten, ønsker han ikke å kommentere hva som er sagt eller ikke sagt i en mekling, utover å si at han slutter seg til det som står i møteboka.

Bekrefter brudd

Henning Aandal, daglig leder og grunnlegger av Onrail, bekrefter overfor NTB at de brøt taushetsplikten.

– Vi var i forhandlinger med NLF og kom til enighet – heldigvis – midt på natta. Vi informerte da lokførerne via epost om enigheten noen minutter før protokollen skulle signeres. Der gjorde vi feil. Det var en formell feil fra vår side. Men vi gjorde det fordi vi ville at de skulle vite at de skulle møte på jobb dagen etter, sier Aandal.

Han sier at de alvorlige konsekvensene møteboka refererer til, besto i at NLF ble irritert da de skjønte at Onrail hadde informert sine ansatte mens avtalen var muntlig, men ikke formelt signert.

– Det er første gang vi har vært i en mekling. Vi beklaget med det samme overfor NLF, sier Aandal.

Han stiller seg uforstående til at hendelsen skapte vanskeligheter med å oppnå enighet.

– Forhandlingene var jo ferdige. Det gjensto kun å signere protokoll og reise hjem. Vår formelle feil forandret ikke resultatet. Men vi var for raske på labben, vi skulle informert etter at protokollen var signert, og det har vi beklaget.

Trykkfeil

I møteboka skal det også være notert at «meldinga var ikkje berre utidig, men inneheldt dessutan feil og reflekterte såleis ikkje det som faktisk gjekk føre seg i meklinga og det moglege resultatet».

– Det refererer til en feil i eposten vi sendte ut. Vi var trøtte, og det var feil i en dato, en trykkfeil, det hadde ingenting å si. Ingenting ble endret i protokollen sammenlignet med det vi var blitt enige om muntlig, sier Aandal til NTB.

Riksmekler Mats Ruland sier til FriFagbevegelse at han ikke er kjent med bruddet på taushetsplikten.

– Jeg får snakke med partene først, før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier Ruland.

Fornøyd med resultatet

Ringdal i NLF sier det skapte forviklinger at arbeidsgiver gikk ut med informasjon, og det medførte at meklingen tok lengre tid enn nødvendig.

Men han er fornøyd med resultatet.

– Det viktigste er å få på plass AFP. Det økonomiske resultatet er vi ikke så fornøyd med, men sett i lys av situasjonen på jernbanen akkurat nå, så godtok vi dette, sier Ringdal.