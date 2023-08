Politiet vil donere utgåtte tjenestevåpen til Ukraina

– Vi jobber for at tjenestevåpen som er brukt av politiet og som skal skiftes ut, kan doneres til Ukraina i stedet for å bli destruert, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Arbeidet gjennomføres sammen med Justis- og beredskapsdepartementet.

− Saken er politisk avklart, men det gjenstår noen praktiske spørsmål som først må avklares nærmere. Dette handler i hovedsak om logistikk og sikkerhet knyttet til gjennomføringen av en slik oversendelse, fortsetter Bjørnland.

Politidirektøren understreker at det er for tidlig å kommentere saken nærmere før etter en eventuell donasjon har funnet sted.

− Det er dialog med ukrainske myndigheter om dette er noe de ønsker å motta, men av sikkerhetshensyn vil vi ikke kunne bekrefte dette eller kommentere saken noe nærmere, avslutter Bjørnland.

Torsdag var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk i Kyiv i Ukraina for å møte president Volodymyr Zelenskyj. Der ble det kjent at Norge donerer mineryddingsutstyr og luftvernmissiler, samt gir 1,5 milliarder kroner for å sikre energiforsyning i det krigsherjede landet.