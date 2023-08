E6 og E14 i Trøndelag fortsatt stengt etter ras – åpnes tidligst fredag

På E6 er det strekningen mellom Berkåk og Ulsberg som er stengt.

– En geotekniker har undersøkt området, og det er klart at det ikke blir noe trafikk her før tidligst midt på dagen fredag. De må inn med maskiner og bygge opp veien igjen, sier Finn Skårsmoen ved Oppdal politistasjon til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

Geologene har gjennom dagen sjekket om det er alvorlige skader på selve veikroppen og terrenget rundt.

– Det er store utglidninger på vestsiden av E6, og tette drensrør har ført til store skader, sier Skårsmoen til avisen.

E14 stengt til fredag

E14 mellom Stjørdal og Meråker er også stengt på grunn av jordskred og flom. Trafikkoperatør Hans Petter Riddervold Hårsvær ved Vegtrafikksentralen opplyste til Bladet torsdag formiddag at E14 ikke blir åpnet torsdag.

– En geolog har vært på stedet og undersøkt forholdene. Det er fortsatt høy vannstand og uoversiktlig i området, sier Hårsvær.

Det er derfor besluttet at veien ikke åpnes før tidligst fredag.

Dovrebanen stengt

Natt til torsdag ble også Dovrebanen stengt mellom Støren og Oppdal på grunn av ras. Bane Nor skulle komme med en ny oppdatering midt på dagen, men sa til NTB torsdag ettermiddag at prognosene er uvisse, og at de derfor ikke kan si når banen kan åpnes igjen.

Det har regnet mye i Sør-Trøndelag de siste dagene. Det er sendt ut rødt farevarsel for jord- og flomskred i deler av Sør-Trøndelag. Farevarselet gjelder fram til torsdag kveld.

Onsdag ble det registrert rundt 2000 lyn i Trøndelag og på Østlandet. Meteorologisk institutt sier de har uoffisielle målinger som viser kraftig regn på 12–20 millimeter i løpet av en time.