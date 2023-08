Flere medier: Norge gir F-16-fly til Ukraina

Begge de to mediene opplyser at de har dette bekreftet fra flere uavhengige kilder. TV 2 meldte først om nyheten.

NRK skriver at etter det de forstår, så er den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget informert om dette.

Også Aftenposten skriver at de får bekreftet av en kilde at Norge gir F-16-fly.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i Ukraina torsdag.

Regjeringen har lenge sagt at de vurderer å sende F-16-fly til Ukraina. I forrige uke kunngjorde Nederland og Danmark at de vil donere F-16-fly, i forbindelse med at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte landene. Danmark har sagt at de vil gi 19 fly, mens Nederland så langt ikke har sagt hvor mange fly de vil gi.