Trump ventes å melde seg for politiet i Georgia

Ekspresident Donald Trump sier han vil melde seg for politiet i Georgia etter å ha godtatt kausjon på 200.000 dollar i straffesaken om valgpåvirkning.

Nytt rettsmøte for Arfan Bhatti

Arfan Bhatti, som er siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo i fjor sommer, skal etter planen møte i retten i Pakistan i dag. Saken hvor Bhatti er begjært utlevert, er blitt utsatt en rekke ganger.

Ukrainas nasjonaldag markeres

I dag er den ukrainske nasjonaldagen. Dagen markeres i Oslo med blant annet barnetog fra Stortinget til Slottsplassen, solidaritetsmarsj og appeller fra blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Det er planlagt markeringer også i e rekke andre norske byer, blant annet Kristiansand, Stavanger, Bergen og Kirkenes.

Japan slipper ut spillvann fra atomkraftanlegg

Japan begynner å slippe ut renset radioaktivt spillvann fra det ødelagte atomkraftverket i Fukushima i havet. Det oppsto en nedsmelting i en av reaktorene etter et jordskjelv og en påfølgende tsunami i 2011.

Europaspill for Glimt og Brann

Både Bodø/Glimt og Brann spiller de første av to kvalifiseringskamper til conferenceligaen. Glimt drar til Romania for å møte Sepsi Sfantu Gheorghe klokka 19, mens Brann drar til Nederland for å møte David Møller Wolfe og AZ Alkmaar klokka 20.45. I potten er gruppespillplass i turneringen.