Livlig republikansk debatt

Forholdsvis ferske Vivek Ramaswamy, som også er den yngste kandidaten, gikk offensivt ut og fikk vist seg fram i de republikanske presidentkandidatens første TV-debatt. Der møtte han blant annet politiske ringrever som Mike Pence, Ron DeSantis, Chris Christie og Nikki Haley.

Selv om han ikke var til stede, dukket ekspresident Donald Trump opp som tema, og seks av de åtte kandidatene sa de vil støtte ham dersom han blir nominert – uansett hvordan det går i rettssakene han står overfor.

Forsvarstopp sår tvil om ukrainsk gjenerobring

Sjefen for EUs militærkomité sier til Die Welt at «det er fortsatt tvilsomt om Ukrainas fullstendige suverenitet kan gjenopprettes med de ressursene som er tilgjengelig». Robert Brieger uttaler seg også om den ukrainske motoffensiven som startet i juni.

– Jeg vil være forsiktig med å forvente et gjennombrudd for de ukrainske styrkene gjennom de russiske forsvarslinjene sier Brieger.

Nicaragua forbyr jesuittorden

Den katolske ordenen er erklært ulovlig, og myndighetene beslaglegger alle verdiene som tilhører jesuittene.

Forbudet kommer en uke etter president Daniel Ortegas regjering konfiskerte det jesuittstyrte Mellom-amerikanske universitet (UCA) i hovedstaden Managua med påstand om at det var et «senter for terrorisme».

Dovrebanen stengt på grunn av ras

Dovrebanen er stengt mellom Støren og Oppdal på grunn av et ras. Bane Nor varsler en ny oppdatering om situasjon klokka 12 i dag.

I samme område er E6 stengt mellom Berkåk og Ulsberg på grunn av jordskred og flom.

Messis Miami er i cupfinalen

Lionel Messi var blant de sentrale spillerne da Inter Miami slo Cincinnati på straffer og tok seg til den amerikanske cupfinalen i fotball. Etter ekstraomganger sto det 3-3, og Miami vant til slutt 5–4 på straffer.

Kampen ble spilt i Cincinnati i natt norsk tid. Miami møter vinneren av kampen mellom Houston Dynamo og Real Salt Lake, som har senere kampstart.