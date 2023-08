Knivstikkingen fant sted på Sortland i Vesterålen.

– Hun ble tatt med i arresten og har vært her i natt. Hun er fremdeles pågrepet og blir avhørt nå. Vi har gjennomført vitneavhør, sier politiadvokat Eva-Kristin Varheim i Nordland politidistrikt til kanalen. Hun legger til at det er gjort avhør av vitner som var til stede da hendelsen fant sted.

Politiet sier at det er spørsmål rundt motivet bak handlingen, og at det er mye som tyder på at de to har kjennskap til hverandre. Den fornærmede kvinnen fikk ikke livstruende skader.