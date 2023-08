Politiet i Trøndelag fikk ved 18-tiden melding om at det har gått et jordras over E14, omtrent på kommunegrensa mellom Stjørdal og Meråker. Politiet har fått melding om at en eller flere biler er fanget mellom raset og en elv som har flommet over på Østsiden av raset.

– Redningshelikoptret er varslet og vil om nødvendig berge disse ut fra området, melder politiet

Til NTB opplyser politiet at de ikke har fått indikasjoner på at noen personer er skadd.

Vegtrafikksentralen skriver på X/Twitter at E14 er stengt ved Trobekkneset like øst for Meådal, mellom Stjørdal – Storlien. Det er ingen omkjøringsmuligheter. Hvor lenge veien blir stengt er ikke kjent.

– Det må vurderes av fagfolk om det er trygt å begynne å grave i det, eller om det kan komme noe mer, sier operatør Frank Nilsen i Veitrafikksentralen til Adresseavisen.

Ifølge politiet har raset en bredde på cirka seks meter. Det skal ikke være noen hus i nærheten. Det har heller ikke kommet melding om at noen personer er tatt av raset.