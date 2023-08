Det var 30. juni det ble kjent at daværende Rødt-leder Bjørnar Moxnes hadde stjålet et par solbriller på Gardermoen. Saken førte til slutt at han gikk av som partileder 24. juli og ble erstattet av Marie Sneve Martinussen.

Kampanjeansvarlig Iver Johansen Aastebøl i Rødt opplyser til avisa at partiet har hatt 217 utmeldinger og 284 innmeldinger siden 30. juni. Partiet har til sammen 13.243 betalende medlemmer, ifølge Aastebøl.

Han skriver i en epost til avisa at medlemstallet øker gjennom året i takt med at folk betaler medlemskontingent.

Se video: Overvåkningsvideo viser Moxnes-tyveriet