Politiet vurderer sikkerhetstiltak rundt andre personer etter Ringerike-drapet

– Ut fra at det er en så alvorlig sak, er det helt naturlig at politiet vurderer sikkerheten også til andre personer, uten at jeg kan kommentere nærmere om det har blitt satt inn tiltak, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt til VG.

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i Nes i Ådal 17. august. Politiet mener han ble drept.

I månedene før la Henriksen ut flere innlegg i sosiale medier der han fortalte om trakassering blant annet i form av bilbranner, overfall og tagging i Hønefoss og Hole der det sto «Tyster Jonas». Trakasseringen rammet også ansatte og personer i hans krets.

Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at de ser på disse i forbindelse med drapsetterforskningen.

Så langt er ingen pågrepet.