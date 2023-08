Mann skal ha skutt på person med pil og bue i Øygarden – fengslet i fire uker

– Han kjenner seg ikke igjen i det han er anklaget for. Han har lite hukommelse fra den aktuelle kvelden. Det setter han i sammenheng med rusinntak og hans psykiske helse. Han samarbeider med politiet så godt han kan, sier advokat Rolf Knudsen til Bergens Tidende.

Han er forsvarer for en mann i 30-årene som ble pågrepet natt til tirsdag av politiet, etter at politiet litt over midnatt fikk en rekke meldinger fra bekymrede beboere i et boligfelt på Sotra. Politiet brukte strømpistol da de pågrep mannen.

Onsdag ble mannen fengslet i fire uker i Hordaland tingrett.

Politiadvokat Silje Åsnes sier til BT at mannen er siktet for en rekke forhold, blant annet:

* Fremkalling av brann som lett kan medføre tap av menneskeliv i forbindelse med at han satte fyr på sin egen leilighet i et leilighetsbygg.

* Flere tilfeller av trusler, blant annet drapstrusler.

* Kroppskrenkelse i forbindelse med at mannen skal ha skutt mot en person med pil og bue slik at en pil uten spiss traff vedkommendes hånd. Åsnes sier det var en pil og bue, ikke en armbrøst, som ble nevnt tirsdag.

Mannen er fra tidligere tiltalt for vold i en annen sak. Den saken skal opp i retten i desember.