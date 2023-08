Rekordhøy strømeksport fra Sør-Norge

Nettstedet viser til NVEs ukentlige kraftsituasjonsrapport, der det heter at forrige ukes nettoeksport var på 795 GWh.

Den forrige rekorden stammer fra uke fire i år, da det ble eksportert 693 GWh. Europower skriver at den nye rekorden blant annet skyldes at lav solkraft- og vindkraftproduksjon ga høye strømpriser sør i Europa.

Samtidig hadde Sørlandet langt høyere strømpris enn resten av landet. Mens alle de andre prisområdene hadde ukepris på under 21 øre per kWh, var ukesnittet på Sørlandet på 80 øre per kWh.