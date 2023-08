Salmar ilagt milliongebyr for dårlig dyrevelferd

Bakgrunnen for rekordgebyret er et uanmeldt tilsyn ved Salmars anlegg Hjortøya på trøndelagskysten i april, skriver NRK.

Her fant inspektørene store mengder død oppdrettslaks og fisk som var skadd av såkalte vintersår. Dette oppstår ofte etter at laksen blir utsatt for avlusing.

– I denne saken er vår vurdering at dere har lagt for stor vekt på å redusere økonomiske tap og ikke vurdert store, åpne sår på et stort antall fisk i forhold til fiskevelferden, skriver Mattilsynet i vedtaket.

Salmar sier de er sterkt uenig i avgjørelsen, men vil ikke påklage avgjørelsen.

– Ut fra en samlet vurdering besluttet Salmar å ikke slakte ut all fisk i merden, noe som ville medført avliving av mye fisk som ikke var rammet av vintersår. Salmar konstaterer at Mattilsynet i ettertid har vurdert dette annerledes i denne saken. Salmar velger likevel å la gebyret blir stående uten å påklage dette, skriver selskapet i en pressemelding.