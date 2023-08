– Regjeringen forstår ikke alvoret i situasjonen politiet står i. Vi trenger flere politifolk, ikke flere politikontorer, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Onsdag ble det kjent at regjeringen vil åpne ti nye polititjenestesteder neste år. Fra før er det kjent at det i løpet av 2023 vil bli opprettet ni nye tjenestesteder.

Ikke ønsket av politiet

Tirsdag skrev NRK at politiet selv er uenige i åpningen av seks av de ni nye tjenestestedene som har åpnet, eller blir åpnet, i år.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sa til NRK at han ikke ønsket nytt kontor i Meråker kommune.

Samtidig peker regjeringen selv på at flere kommuner ønsker tjenestestedene velkommen.

– Vi visste at regjeringen har skylapper på. De har visst bomull i ørene også. Hadde de lyttet til politiet og de tillitsvalgte, hadde de ikke gjort dette, sier Stensland.

– Det gjør vondt å høre Senterpartiet og Arbeiderpartiet skryte av nye politikontorer når vi i går fikk så klare advarsler fra flere politimestre om at dette ikke er i tråd med politifaglige råd. Regjeringen tar politiet i feil retning og bruker ressursene feil, sier Stensland.

– Fordeler beredskapen enda tynnere

Politiets Fellesforbund har også vært kritisk til opprettelsen av nye tjenestesteder og har pekt på at blant annet mer synlig politi og mer forebyggende arbeid er viktigere enn nye tjenestesteder.

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik mener opprettelsen av de nye stedene er dårlig prioritering av offentlige midler.

– Det folk er opptatt av, er at politifolk kan komme kjapt å hjelpe deg, ikke om de kan oppsøke et kontor mellom klokken 10 og 14 på tirsdager og torsdager. I stedet for å bruke pengene på flere politifolk, så er justisministerens løsning å fordele den beredskapen vi har enda tynnere utover – og det ene og alene for å kunne nå målet om 20 nye tjenestesteder i løpet av 2024. Det er virkelig dårlig prioritering av offentlige midler, sier Thorsvik.

Frp: – Feil fokus

Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget, påpeker at det ikke er politikontorene som forebygger og oppklarer kriminalitet, men politifolkene.

– Å opprette kontorer koster mye penger som heller kunne ha blitt brukt på å ansette nyutdannede politibetjenter, sier Amundsen.

– Vold, overgrep og ran blant unge har økt betydelig den siste tiden, spesielt i og rundt de store byene. Det er et alvorlig samfunnsproblem som det ikke blir enklere å løse ved at politiet må avgi ressurser til nye politikontorer hvor kriminaliteten er minimal. Justisministeren har et helt feil fokus dersom målet er å redusere alvorlig kriminalitet, sier Amundsen.