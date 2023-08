– Så vidt jeg skjønner, startet politijakten i Sarpsborg og varte i om lag en halv time helt fram til ulykkesstedet, sier advokat Audun Helgheim til VG.

Han er forsvarer for en mann i 20-årene som var sjåfør av bilen som kjørte av veien ved Ljabrudiagonalen i Oslo i 22-tiden 11. august. En 15-åring omkom i ulykken, mens mannen i 20-årene ligger kritisk skadd på sykehuset og er siktet for å ha forårsaket ulykken.

Han lå flere døgn i koma, men puster nå selv. Han har likevel ikke vært i stand til å la seg avhøre.

De to andre som satt i bilen, en 18 år gammel mann og en 18 år gammel kvinne, ble lettere skadd.

Helgheim er kritisk til politiets opptreden i forkant av ulykken.

– Hastigheten økte veldig da blålys og sirener kom på. Det kan synes som om de som har kjørt bilen, har blitt redde fordi politiet jaktet på dem, sier han.

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten Marit Storeng bekrefter at flere politipatruljer var involvert i hendelsesforløpet over tid, og at den første politipatruljen forsøkte å kontrollere bilen i 21.30-tiden nær Sarpsborg. De undersøker nå om det ble begått tjenestefeil fra politiets side.

– Flere patruljer har forsøkt å stanse eller kontrollere kjøretøyet, sier Storeng.