Det var litt før klokken 19 den 3. august i 2021 at brannen startet i et rekkehus i Korshagen på Skedsmokorset og spredte seg til en annen bolig i rekkehuskjeden.

To av personene som var i rekkehuset der brannen startet, kom seg ut, mens en tredje omkom i brannen.

To uker senere ble en mann i 60-årene siktet for mordbrann og varetektsfengslet. Det var da kjent at det var en familiær relasjon mellom siktede og den avdøde.

Nå har statsadvokaten tiltalt mannen i 60-årene for drap på sin egen sønn, skriver Dagbladet.

Skal ha gitt sønnen sovetabletter før han tente på

I tiltalen er det beskrevet hvordan mannen skal ha gitt sovetabletter til sønnen sin, for deretter å ha helt ut brennbar væske i boligen og tent på.

Hans forsvarer, advokat Ole Kristian Ringnes, sier til Dagbladet at hans klient nekter straffskyld, og at han ikke har noe med dette å gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Min klient har siden hendelsen holdt fast på at han oppdaget brannen og gjorde alt han kunne for å redde sønnen. Likevel gikk det galt, sier Ringnes.

Saken er foreløpig ikke berammet.

Retten: Svak mistanke

I en fengslingskjennelse 31. august 2021, der Romerike og Glåmdal tingrett gikk inn for å løslate mannen i 60-årene fra varetekt, skrev retten at det var enkelte forhold som taler for at det var skjellig grunn til å mistenke mannen for en straffbar handling. Mistanken ble imidlertid den gang betegnet som svak, og retten mente at den ikke var styrket siden han først ble fengslet en uke tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Retten trakk i kjennelsen inn flere momenter den mener underbygget at den siktede ikke kunne mistenkes. Blant annet at han ble påført mange brannskader da han forsøkte å gå inn i den brennende bygningen for å redde ut sønnen, som fremdeles befant seg der. Siktede hadde heller ikke innboforsikring og hadde derfor ikke noe motiv i den retningen.

Mannen ble endelig løslatt fra varetekt i midten av september etter at Borgarting lagmannsrett avviste politiets anke.

Siden den gang har politiet fortsatt etterforskningen, og påtalemyndigheten mener altså nå at bevisene mot mannen i 60-årene er sterke nok til å ta ut en tiltale.