De fleste som tar kontakt med hjelpelinjen Kors på halsen, er jenter, opplyser Røde Kors i en pressemelding. En firedel av de som tok kontakt, var gutter.

– Noen barn beskriver at psykiske utfordringer er mer krevende om sommeren når det er ferietid og faste rutiner forsvinner. Mange har behov for å snakke om krangling, relasjoner og familieforhold i ferien, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen.

Tilbudet, der man anonymt kan snakke med frivillige på telefon, chat eller mail, gjelder for barn og unge under 18 år.

Ifølge Kongshaug var det flere som benyttet seg av tilbudet i år enn i fjor. Tidligere har de fleste villet snakket om selvmord og spiseforstyrrelser, men i år har færre tatt opp dette. Dobbelt så mange som i fjor har tatt opp tanker om selvskading, ifølge hjelpelinjen.

Det er også mange som ringer inn for å snakke om forelskelse, fine familierelasjoner og skolestart, sier Kongshaug.