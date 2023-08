Thaksin på sykehus

Thailands eksstatsminister Thaksin Shinawatra ble overført til et sykehus over natten etter at han ble pågrepet da han kom tilbake fra eksil i går.

Landets visepolitidirektør sier til Reuters at fengselet ikke hadde det nødvendige medisinske utstyret til å behandle Thaksin da det oppsto et helseproblem. Den tidligere statsministeren skal ha fått høyt blodtrykk etter han slet med å få sove den første natten i fengsel.

Åtte republikanere klare for TV-debatt

Trump kommer ikke, men det er nå klart at åtte av de andre som håper å bli republikanernes presidentkandidat, stiller i den første TV-debatten på Fox News i kveld amerikansk tid.

De som kommer til debatten i Milwaukee, er Ron DeSantis, Tim Scott, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, Doug Burgum, Asa Hutchinson og Trumps visepresident Mike Pence. Av disse er det Florida-guvernør som gjør det best på målingene, men han ligger likevel langt bak Trump.

Nye droneangrep i Moskva

For andre natt på rad ble flytrafikken til og fra storflyplassene rundt Moskva stanset på grunn av antatte ukrainske droneangrep. I natt ble det også meldt om eksplosjoner og røyk i finansdistriktet i den russiske hovedstaden.

En bygning skal ha blitt truffet av en drone, mens forsvarsdepartementet sier ytterligere to droner ble skutt ned.

Person truet til seg motorsykkel på Jæren

En person truet til seg en motorsykkel ved et kjøpesenter på Bryne i Rogaland. Vedkommende kjørte av veien på Ganddal i Sandnes, men er ikke alvorlig skadd. Tyveriet av motorsykkelen skjedde ved kjøpesenteret M44 rundt klokka 22 i går kveld, ifølge Sørvest politidistrikt.

– Politipatrulje fikk observasjon på MC en tid etter, men mistet den deretter av syne, opplyser operasjonssentralen. Ved 22.30-tiden ble motorsykkelen igjen observert. Den tok av på en gang- og sykkelsti og veltet på Ganddal, rundt halvannen mil nord for der tyveriet skjedde.

Flere personer i slagsmål i Kristiansand

Politiet har beslaglagt kniver og balltre etter et slagsmål på Tinnheia i Kristiansand. Det er ikke meldt om skader. Agder politidistrikt fikk melding om slagsmålet ved Vigørhallen klokka 22.50.

– Noen av de involverte skal ha kommet til stedet i biler, opplyser operasjonssentralen. Politiet vurderer hva som skal opprettes av straffesaker.