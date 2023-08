Byggmakker-sjef Kjell Vidar Dokken sier til Agderposten at de er i gang med en effektiviseringsrunde på hele selskapet. Han sier de siden 15. februar har hatt ansettelsesstopp – og at de kommer de til å kutte rundt 60 årsverk.

I tillegg kan det heller ikke utelukkes nedleggelser av varehus Til Dagbladets Børsen sier Dokken at butikkene i Mandal og på Ringsaker er to av dem som nå er under lupen.

– Det er selvfølgelig både vondt, vanskelig og dramatisk. Men vi ser det som avgjørende for å tilpasse oss for det som har blitt markedet, sier han til Børsen.

– Vi må gjøre det vi kan for å skape en sterk organisasjon som er godt rusta for tidene som kommer, sier Dokken.