I dødsannonsen skriver familien at Moe sovnet stille inn fredag 18. august, skriver Budstikka.

Moe var styreleder i Forbrukerrådet fra 1984 til 1993. Hun ledet også blant annet talkshowet For åpen scene på TV Norge på 90-tallet.

Moe var også aktiv i Asker Høyre der hun satt i formannskapet og kommunestyret i 1984–1987, ifølge Wikipedia.

– Dette var en veldig trist beskjed å få. Kristin har vært en uredd stemme i offentligheten og en viktig aktør i det norske samfunnet i mange år. Både som Høyre-politiker, som programleder på TV på 90-tallet og som sjef for Forbrukerrådet, skriver Høyre-leder Erna Solberg i en tekstmelding til Budstikka.

Hun opplyser at hun og hennes ektemann Sindre Finnes har hatt en del kontakt med Moe de siste årene, blant annet om kreftsaken, som hun har hatt et stort engasjement for også etter at hun selv ble rammet.

Bisettelsen finner sted i Asker kapell fredag 1. september.