– Jeg er svært overrasket over at regjeringen ikke har gjort en grundigere jobb i Melkøya-saken. Det er ganske utrolig, sier partiets miljø- og energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, til NTB.

9. august ba han om å få tilsendt vurderingen Olje- og energidepartementet har gjort av å ta i bruk karbonfangst og -lagring (CCS) for å kutte utslippene fra Equinors anlegg på Melkøya. Tirsdag fikk han omsider svar.

Kort svar

Tidligere i år vedtok Stortinget at regjeringen må foreta «en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land».

Men i det svært kortfattede svaret viser departementet bare til sin egen pressemelding fra 8. august, da regjeringen kunngjorde at Melkøya skal elektrifiseres med kraft fra land.

I et av vedleggene framgår det at Oljedirektoratet ble bedt om å gjøre en vurdering, men denne begrenser seg til å gå gjennom og sette godkjentstempel på Equinors vurdering av CCS på Melkøya.

Equinor mener at dette vil bli altfor dyrt. De estimerer kostnaden til 37 milliarder kroner.

– Dette er ingen egen vurdering. Dette er en kopi av Equinors tall og argumentasjon, konkluderer Haltbrekken.

– Det er også ganske oppsiktsvekkende at regjeringen brukte 13 dager på å sende meg en lenke til OEDs vedtak.

Varsler omkamp

Nå varsler han en mulig omkamp i Stortinget.

– Vi vil prøve å få flertall for en uavhengig vurdering, sier Haltbrekken.

Han mener at selv om CCS er dyrt, er det viktigste å få kuttet utslippene fra Melkøya så raskt som mulig.

– Vi tror også at en løsning hvor utslippene fanges og lagres, vil kunne stå ferdig tidligere, og at utslippene kuttes raskere enn gjennom en svært omstridt kraftutbygging som kan føre til årevis med rettsrunder. Derfor håper vi det kan bli flertall for at det gjøres en skikkelig utredning av uavhengige eksperter. Vi kan ikke la Equinor diktere en så viktig sak, sier Haltbrekken.

Frykter folkerettsbrudd

Han mener regjeringen har undervurdert faren for at menneskerettigheter kan bli brutt, på samme måte som på Fosen.

– Det kan vi ikke akseptere, sier han og viser til et brev Landbruksdepartmentet sendte til Olje- og energidepartementet i januar. I brevet advares det i klare ordelag om risiko for folkerettsbrudd overfor reineiere ved byggingen av en ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest.

SV støtter i tillegg Rødts og Frps ønske om å få saken opp i Stortingets kontrollkomité.

– Definitivt. Det er viktig å få belyst denne saken ordentlig, sier Haltbrekken.