Ålen i Trøndelag fikk nesten 50 mm regn på ett døgn

– I Ålen kom det 46,4 millimeter nedbør fra mandag klokken 8 til tirsdag klokken 8, forteller vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt til Adresseavisen.

De siste 48 timene har det kommet 53,2 millimeter nedbør i Ålen, ifølge meteorologene.

– Faren er dessverre ikke over. Det kan bli styrtregn både i dag og i morgen. Ålen ligger i området som kan få veldig kraftige byger, sier Velved til avisen.

Mandag ble det sendt ut gult farevarsel for store deler av Trøndelag tirsdag. Valved forteller at det vil bli sendt ut et nytt farevarsel for onsdag, men at det ikke er fastsatt hvilken faregrad det er snakk om.