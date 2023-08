Telenor gjør endringer i ledelsen

Jørgen C. Arentz Rostrup er ansatt som leder for Telenor Norden, mens Petter-Børre Furberg tar over roret i Asia. I tillegg tiltrer Amol Phadke som teknologidirektør og som nytt tilskudd i selskapets toppledelse. Det opplyser Telenor i en pressemelding tirsdag.

Ifølge konsernsjef Sigve Brekke gjør endringene at selskapet kan fortsette arbeidet med å levere på strategien som ble presentert på fjorårets kapitalmarkedsdag.

Rostrup var Telenors finansdirektør fra 2016-2020, mens Furberg har mange års erfaring i Telenor Asia. De to tiltrer stillingene sine 1. oktober. Phadke tiltrer i stillingen som teknologidirektør 1. september og kommer fra Google Cloud.