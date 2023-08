Dersom regjeringens forslag om å endre offentlighetsloven vedtas, innebærer det at flere til nå synlige dokumenter kan holdes helt skjult for offentligheten. Forslaget møter nå motbør fra Oslo kommune, skriver Vårt Oslo.

– Journalføringsplikten er knyttet til viktige og grunnleggende prinsipper om åpenhet i et demokratisk samfunn som vårt. Kommunen stiller derfor spørsmål ved om det er en god vei å gå å innsnevre allmennhetens mulighet til å vite om eksistensen av et dokument, heter det i en uttalelse som byrådsleder Raymond Johansen har signert.

– Mulig å skjule at det foregår

Kommunal Rapport omtalte Oslo kommunes høringssvar først.

Offentlighetsloven sikrer både publikum og presse retten til å se offentlige dokumenter. En rekke norske redaktører og medieorganisasjoner protesterte tidligere i sommer mot regjeringens forslag.

– Inntil nå har det vært mulig å finne ut at dokumentene og saksbehandlingen eksisterer. Dersom Justisdepartementets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk foregår, eller har foregått, en saksbehandling, het det i en kronikk publisert i Aftenposten.

Upopulært

Det var 31. mars at forslaget til endring av offentlighetsloven ble lagt fram , med høringsfrist 5. juli. SV, Venstre, Rødt og MDG har alle sagt nei til forslaget fra regjeringen.

I et intervju med VG i helgen kritiserte Frp-leder Sylvi Listhaug regjeringens forslag og sa at det vil forsterke det hun betegner som «ukultur» under statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Høyre og KrF har så langt ikke sagt hvor de står i saken.