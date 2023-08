– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Gjenåpning av politikontorer var et sentralt valgløfte for Senterpartiet i valgkampen for to år siden. I Hurdalsplattformen besluttet regjeringen at 20 kontorer skulle gjenåpnes.

Kontorer i Engerdal, Meråker, Steigen, Sandefjord, Sigdal, Salangen, Oslo, Hvaler og Stranda skal gjenåpnes, og det er de tre sistnevnte som er positive til det. Tre av kontorene mener opprettelsen er imot faglige råd. Bakgrunnen er blant annet at antall straffesaker og andre forhold i kommunen ikke tilsier at kontorene er nødvendig, ifølge Moe.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener det ikke bare er politiet som skal styre hvor tjenestestedene skal ligge. Han sier til NRK at regjeringen har sendt brev til kommunene for å høre hva lokalsamfunnene mener.