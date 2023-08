– Vi fortsetter å hente oss inn etter et svakt 2022 og er tilfreds med at vi leverer god forvaltning i et avventende marked preget av renteøkninger, sier administrerende direktør Kjetil Houg.

I første halvår samlet var avkastningen 4,07 prosent. Det var 0,51 prosentpoeng bedre enn markedet.

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt, og at både rente- og aksjesiden slo markedet, sier Houg.

Statens pensjonsfond Norge har de siste ti årene hatt en avkastning på 8,23 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet i samme periode har slått markedet med 0,82 prosentpoeng årlig.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.