Eksstatsminister tilbake i Thailand

Thailands tidligere statsminister Thaksin Shinawatra landet i natt norsk tid i Bangkok etter 17 år i eksil. Thaksin ble avsatt i et kupp, og i 2008 ble han dømt til fengsel in absentia for å ha misbrukt makten sin.

Nå som han er tilbake i hjemlandet, må han belage seg på en ny runde i retten.

Mann pågrepet for vold i Øygarden

En mann er pågrepet etter at han skal ha truet og utøvd vold mot flere naboer i et boligfelt i Øygarden kommune utenfor Bergen. Vest politidistrikt fikk melding om saken klokka 1.10 i natt.

– Mannen satte også fyr på leiligheten sin. Brannvesenet har kontroll på brannen. Per nå ikke meldt om noen som er skadd, opplyser operasjonssentralen.

Brann i omsorgsboliger i Oslo

En brann i et bygg med omsorgsboliger på Adamstuen i Oslo er slukket, men 17 personer måtte evakueres. To personer sjekkes for røykskader. Politiet og brannvesenet meldte om saken rundt klokka to i natt.

Rundt 20 minutter senere ble brannen meldt slukket, men det var da fortsatt en del røyk på stedet.

Japan klar for å slippe ut kjølevann

Tross protester vil Japan begynne å slippe ut behandlet kjølevann fra kjernekraftverket i Fukushima torsdag, kunngjorde statsminister Fumio Kishida etter et regjeringsmøte i natt norsk tid.

Vannet skal slippes ut i Stillehavet. Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) utgjør ikke kjølevannet noen trussel mot mennesker eller miljøet.

Sammenstøt i Gaza

Minst 18 palestinere ble sendt til sykehus etter sammenstøt med israelske soldater ved grensen til Gazastripen, opplyser lokale helsemyndigheter. Flere hundre palestinere hadde samlet seg ved grensen etter oppfordringer fra flere militante grupper, inkludert Hamas.

Noen kastet sprengladninger og steiner mot israelske grensesoldater, og noen forsøkte å ta seg over sikkerhetsgjerdet. Soldatene svarte med skarpe skudd.

Italiensk protest mot Warholm avvist

Det italienske friidrettsforbundet leverte inn en protest mot Karsten Warholm etter semifinalen på 400 meter hekk i VM i friidrett. Den ble ikke tatt til følge, ifølge Gazzetta dello Sport.

Italienerne mener den norske løperen hadde én fot utenfor hekken. Hvis Warholm hadde blitt diskvalifisert, ville Alessandro Sibilio fra Italia fått finaleplass. 27-åringen fra Ulsteinvik tok seg enkelt videre til finalen med tiden 47,09, klart raskest av alle i de tre heatene. Finalen går i morgen.