Tagging med teksten «Tyster Jonas» er gjort på flere offentlige steder i Hønefoss, skriver NRK. Kanalen har sett bilder fra åtte steder hvor det har blitt tagget. De har også publisert bilder fra flere av stedene.

Politiet er klar over taggingen, og de opplyser at de har det som en del av sin etterforskning. De ønsker informasjon fra publikum som kan ha observert hvem som står bak eller andre observasjoner.

– Det vil være helt naturlig for oss nå å se om det kan være en sammenheng, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Det var 17. august at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet mottok den foreløpige obduksjonsrapporten, blir saken nå etterforsket som et drap. Henriksen hadde status som fornærmet i saker som har vært eller er under etterforskning.

Bistandsadvokat Marijana Lozic sier til TV 2 at familien håper på å få god hjelp av politiet for å finne ut av hva som har skjedd med Aarseth Henriksen.

– De har det selvfølgelig veldig tungt nå. Det er en stor påkjenning å leve med dette, sier Lozic.

Mandag har familien hatt et møte med politiet.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og den er gitt veldig høy prioritet. Det kjenner familien på, sier hun.

Foreløpig er det for tidlig i etterforskningen til at Lozic vil si noe om de tidligere sakene.

Ingen personer er foreløpig pågrepet etter drapet.