En ny oppdatering vil bli gitt tirsdag klokken 10, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng, sier at Bane Nor har oppdaget et ras ved skinnegangen.

Togselskapet jobber med å finne alternativ transport, i første omgang for 60 reisende som skal nordover i kveld.

Buss er imidlertid ikke et alternativ på grunn av en bro ved Haltdalen som bare tåler 3,5 tonn. Dermed er drosje og maxitaxi eneste alternativ, opplyser Lyng.

Også deler av Dovrebanen er stengt, noe som betyr at det ikke er mulig å kjøre personer og gods fra Østlandet til Trøndelag med tog.

Tidligere i dag ble det sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, sto det i farevarselet.

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor sier til NTB at når man stenger en strekning på grunn av store nedbørsmengder, så gjøres dette av sikkerhetsmessige årsaker.

– Det er togselskapet som svarer for om det blir satt opp alternativ transport, sier hun.