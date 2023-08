Det siste besøket fant sted 9. januar, fire dager etter at han investerte i aksjer i selskapet. Under møtet presenterte selskapet både sin egen virksomhet og en ønskeliste for politiske grep innen forskning og utdanning som ville være bra for selskapet, skriver VG.

Borten Moe bekrefter til VG at han også har hatt et annet bedriftsbesøk med Kongsberg Gruppen. Ifølge kommunikasjonssjef Ronny Lie i selskapet fant det andre møtet sted i 2021.

– Bedriftsbesøk

På spørsmål fra VG om han ikke så noen problemer med å besøke selskapet etter å kort tid før ha investert i aksjene, svarer Borten Moe:

– Nei. Et bedriftsbesøk er et bedriftsbesøk. Generell informasjon, verken mer eller mindre. Ville ikke vært annerledes å besøke et anlegg Nortura eller Felleskjøpet for den del.

Han eier også aksjer i Nortura og Felleskjøpet.

Saken endte med at Borten Moe trakk seg som kunnskapsminister og som nestleder i Senterpartiet for brudd på habilitetsreglene.

Mandag opplyste Økokrim at de har besluttet å etterforske aksjekjøpene. Borten Moe er mistenkt, men har ikke status som siktet.

Gram ikke kontaktet av politiet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier han ikke har blitt kontaktet av politiet om Borten Moes aksjekjøp, men sier han vil samarbeide om han blir spurt.

– Jeg har ikke blitt kontaktet av politiet om dette, men vil naturligvis bidra med det jeg kan dersom de tar kontakt, skriver Gram til Adresseavisen.