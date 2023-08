Litt etter klokken 13.45 opplyste Bane Nor at et tog sperret et spor på Nationaltheatret stasjon i retning Oslo S. Det førte til både forsinkelser og innstillinger.

Litt etter klokken 14 meldte Bane Nor at toget var fjernet, men at de reisende fortsatt må regne med forsinkelser.