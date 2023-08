Et gammel fotoalbum i Seoul kan potensielt inneholde nøkkelen til løsningen på mysteriet rundt 20 år gamle Trude Espås' død. To reiser til den sørkoreanske hovedstaden har brakt TV 2 nærmere et mulig svar på drapsgåten, og nå tar norsk politi drastiske skritt for å utforske den nye utviklingen i saken, skriver TV 2.

Forrige uke sendte politiadvokat Yngve Skovly en rettsanmodning til politiet i Seoul, til tross for at de allerede i 1998 nektet å hjelpe norsk politi med etterforskningen.

Uløst i 27 år



Så langt har anmodningen blitt sendt til statsadvokatene i Møre og Romsdal, og om den blir godkjent der, vil den gå videre til Riksadvokaten og Utenriksdepartementet før den til slutt kan ende opp hos Interpol i Sør-Korea. Mens utfallet av denne dristige satsingen er usikkert, gir den håp om at sannheten bak Trude Espås' skjebne kan være nærmere enn noen gang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Espås' skjebne, som har forblitt en uløst gåte i 27 år, begynte å ta form 8. august 1996, da fergen BF «Rinna» la fra kai i Geiranger. Om bord var 27 sørkoreanske turister, og kun få minutter senere passerte de et sted som senere skulle bli et av norgeshistoriens mest mystiske åsteder. Dette stedet var i nærheten av der Trude Espås sist ble sett, langs fjorden og omtrent 500 meter fra Geiranger sentrum. Elleve dager senere ble Trude funnet drept.

Mysterium



Espås-drapet er et av Norges store mordmysterier, ved siden av Orderud-saken og og Tina Jørgensen-saken.

Saken er også, sammen med blant annet forsvinningen av Marianne Rugaas Knutsen i 1981 og Anne-Elisabeth Hagen i 2018, en av de siste 50 årenes mest omtalte norske kriminalsaker.