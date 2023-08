Nasjonal jordvernpris til Haugesund

Områdeplanen for Fagerheim ble opphevet i juni, og arealet skal tilbakeføres til landbruk-, natur- og friluftsområde i kommende kommuneplanprosess.

– Her har kommunen gått foran som et godt eksempel, og som flere kan følge, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen, som består av et diplom og en passende oppmerksomhet, kan deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune.