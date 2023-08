Striden om Metas millionbøter opp for retten

Dagbøtene begynte å løpe forrige mandag og innebærer at Meta – som eier Facebook og Instagram – må betale 1 million kroner daglig inntil Datatilsynets pålegg er fulgt.

Men pålegget kommer til å bli gjenstand for rettslig prøving. Derfor ber Meta Oslo tingrett om midlertidig forføyning inntil spørsmålet er avklart i rettsvesenet. Spørsmålet om innkrevingen av dagbøtene skal stanses inntil videre, skal behandles av domstolen tirsdag og onsdag.

Datatilsynet mener at Metas markedsføring er ulovlig fordi den innebærer en svært inngripende overvåking av brukerne. Selskapet har ikke har fulgt opp forbudet mot å bruke persondata til overvåkingsbasert reklame, ifølge tilsynet.

Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket for hver dag Meta ikke innretter seg, skrev Datatilsynet i en pressemelding da vedtaket ble kjent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I vårt vedtak la vi ned et midlertidig forbud mot behandling av personopplysninger for atferdsbasert markedsføring inntil Meta viser at de innrettet seg på lovlig måte, skrev kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i en epost til NTB.

Meta har kunngjort at de fremover skal be brukerne om samtykke til å bruke persondata til denne typen markedsføring. Når det kommer på plass, er ikke kjent. I kunngjøringen beskrev Meta at de vil imøtekomme regulatoriske endringer i EU og EØS-området.