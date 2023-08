Slagsmål mellom taxisjåfører i Drammen

– Partene er skilt fra hverandre, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

De fikk melding om slagsmålet klokken 19.28.

– Bakgrunnen for hendelsen skal være uenighet om plassering, skriver politiet videre.

I en oppdatering skriver politiet at de to involverte er menn i 20- og 30-årene, og at de blir bortvist fra Strømsø til i morgen.

Politiet oppretter sak på hendelsen og vil avhøre dem senere.

– Én av mennene har et sår i ansiktet og har fått revet i stykker noen klær. Det er ikke meldt om skader utover dette, skriver politiet.

Også i forrige uke var det slagsmål mellom to taxisjåfører i Drammen. Ifølge politiet var krangel om en kunde årsaken til det slagsmålet.