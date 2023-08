– Det vi vet er at de to er skadde og at det nylig ble besluttet å sende dem til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus. Vi kan ikke si noe mer om skadeomfang på nåværende tidspunkt, men da vi sist var i kontakt med dem, var begge våkne, sier operasjonsleder Ingrid Tepstad i Vest politidistrikt til NTB.

Klokken 10.55 ble det meldt om en båtulykke hvor to personer var involvert ved Gisholmen i Alver kommune i Nordhordland. Båten har store skader i baugen.

Til Bergens Tidende sa vaktkommandør på 110-sentralen, Håkon Myking, at de to involverte varslet om hendelsen selv. Ifølge Bergensavisen ble fritidsbåten tauet inn til kai av en båt som lå i nærheten.