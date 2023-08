Mye regn skaper trafikktrøbbel på Østlandet

Vi har tatt en titt på starten av neste uke 🕵️‍♂️🌧️ Lavtrykket ved Færøyene surrer rundt seg selv og gir nedbør langs kysten i vest🌤️ Store deler av Østlandet havner i le og vil få oppholdvær og perioder med sol ☁️ Et høytrykk over Spitsbergen gjør at det blir tørt lengst nord pic.twitter.com/eov6qTOxj3