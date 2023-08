Valg i Ecuador

Det er valg på ny president og nasjonalforsamling i Ecuador, der president Guillermo Lasso oppløste nasjonalforsamlingen som i mai innledet riksrettsprosess mot ham. Valglokalene er åpne fra klokka 14 til midnatt norsk tid.

Presidentkandidaten Fernando Villavicencio ble drept tidligere i august under et valgkampmøte i hovedstaden Quito. Han var blant Ecuadors åtte presidentkandidater.

Presidentvalg i Guatemala

Presidentvalget i Guatemala avgjøres i andre runde etter at ingen av kandidatene fikk flertall i første valgomgang 25. juni. Det står mellom Bernardo Arevalo (64) og Sandra Torres (67).

Arevalo stiller for det sosialdemokratiske partiet Semilla og kjemper blant annet mot korrupsjon i staten. Torres stiller for det kristne og sosialdemokratiske partiet Une. Hun er tidligere førstedame og stiller for tredje gang.

Finale i fotball-VM

Spania og England spiller VM-finale i Sydney søndag klokken 12 norsk tid. Finalen blir historisk både for begge lag – det er første gang de britiske og spanske kvinnene spiller i VM-finale.

England og Spania er rangert på henholdsvis 4. og 6. plass i Fifas verdensranking.

London-oppgjør i Premier League

Vest møter øst når Chelsea tar imot rivalen West Ham på Stamford Bridge i London. Avspark er klokken 17.30.

I tillegg reiser Aston Villa til Liverpool for å spille mot Everton på Goodison Park klokken 15.

Warholm i forsøksheat

Karsten Warholm starter sitt VM i Budapest med forsøksheatet i 400 meter hekk klokken 11.25.

27-åringen har hatt en god sesong hittil i år. I sesongåpningen på Bislett Games suste han inn til den uhyre sterke tiden 46,52. Under Diamond League-stevnet i Stockholm i begynnelsen av juli fulgte han opp med en ny seier på 47,57.