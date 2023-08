To personer slått bevisstløse i Levanger

To personer er blitt slått ned i Levanger i Trøndelag, opplyser politiet. En av dem er fraktet til sykehus. Den andre er oppegående.

Politiet har pågrepet to menn som mistenkes for volden, opplyser Trøndelag politidistrikt.

MC-fører hardt skadd i trafikkulykke i Halden

Det har vært en trafikkulykke mellom en MC og en bil i Halden. Føreren av MC-e n er betegnet som hardt, men ikke kritisk skadd, skriver Øst politidistrikt.

Føreren ble fraktet til sykehus med ambulanse.

Ukraina: Opplæringen i bruk av F-16-fly er i gang

Opplæringen av ukrainske piloter av bruken av F-16-jagerfly har startet, melder Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Opplæringen vil ta minst seks måneder, sa Reznikov i et TV-intervju lørdag. Ifølge ham er seks måneder et minimum for opplæringen av piloter, men han kunne ikke si hvor lang til det vil ta å lære opp ingeniører og mekanikere.

Over 100.000 demonstrerte mot israelsk rettsreform i Tel Aviv

For 33. helg på rad har tusener av israelere demonstrert mot regjeringens foreslåtte rettsreform. Over 100.000 møtte opp til demonstrasjonen i Tel Aviv.

Denne ukens protester rettet seg inn mot ivaretakelse av kvinners rettigheter, ifølge medieoppslag. På plakater som demonstrantene hadde med seg kunne man lese slagord av typen «Hold deg unna rettighetene mine» eller «Israel er ikke Iran». Demonstrasjoner ble også avholdt i andre byer.

Antallet sårede etter rakettangrepet i Tsjernihiv oppjusteres til 144

Minst 144 personer er meldt såret i det russiske rakettangrepet mot sentrum av den ukrainske byen Tsjernihiv lørdag, der sju personer ble drept.

Blant de sårede er det 15 barn, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale lørdag kveld. Ifølge regionens guvernør Vjatsjeslav Tsjaus er 41 personer på sykehus som følge av angrepet. Innenriksminister Ihor Klymenko melder at 15 av de sårede er politibetjenter.