To personer slått bevisstløse i Levanger

Politiet er på stedet og har pågrepet to menn som mistenkes for volden, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– To stykker ble utsatt for vold, begge to ble slått bevisstløs. En er fraktet til sykehus mens den andre er oppegående, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen til NTB.

Personen som er sendt til sykehus skal ha blitt utsatt for vold mot hodet og resten av kroppen. Skadegraden er uavklart.

De to som er mistenkt i saken er kjørt til arresten i Trondheim.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 0.30 natt til søndag. Hendelsen fremstår for politiet som blind vold.