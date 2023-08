Godt år for historiske dramaer under årets Amandapris-utdeling

Kveldens gjeveste prisen for beste norske kinofilm gikk til «Ellos eatnu – La elva leve», som kunne pryde seg med til sammen tre priser gjennom kvelden.

I tillegg vant filmen Amanda-prisene for beste mannlige birolle, som gikk til Gard Emil, og beste regi. Filmen har Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen og handler om striden rundt den planlagte utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget i 1979.

– Takk til alle som har åpnet hjemmene sine og fortalt sine historier. Denne filmen er summen av disse historiene, sa regissør Ole Giæver da det ble klart at filmen hadde kapret kveldens store pris.

Han brukte også sin takketale til å kaste lys over menneskerettighetsbruddene som pågår mot samene på Fosen-saken.

Fire priser til «Krigsseileren»

Det ble likevel ingen trist kveld for Norges tidligere Oscar-håp «Krigsseileren», som håvet inn fire priser, inkludert prisen for beste mannlige skuespiller, beste foto og beste kvinnelige birolle.

To av filmens mannlige skuespillere kjempet om prisen for «beste mannlige skuespiller», som gikk til Pål Sverre Hagen for hans rolle som sjømannen Sigbjørn. Hagen vant samme pris under fjorårets Amanda-utdeling, den gang for sin rolle i filmen «The Middle Man».

En overrasket, men takknemlig Hagen sa i sin takketale at han ønsket å dele prisen med sine skuespillerkollegaer Kristoffer Joner og Ine Marie Wilmann.

Wilmann tok hjem prisen for beste kvinnelige birolle, mens Joner var nominert til beste mannlige skuespiller.

– Utrolig stolt

Også Ruby Dagnall kunne dra lykkelig hjem fra festivitetene i Haugesund. Hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Den siste våren».

– Filmen ble spilt inn på en uke, så dette er et veldig spesielt prosjekt. Jeg er utrolig stolt, sa Dagnall da hun gikk opp på scenen for å motta prisen.

Dagnall har tidligere spilt rollen som Emma i den populære ungdomsserien «Skam».

Årets Æres-Amanda

Krigsfilmen «Kampen om Narvik» gjorde det også bra under lørdagens prisutdeling med til sammen tre priser: Folkets Amanda, beste visuelle effekter og beste lyddesign.

Årets Æres-Amanda gikk til skuespillerveteranen Bente Børsum (89), kjent fra blant annet «Jakten» (1959), «Reisen til julestjernen» (1976) og «Jul i Svingen» (2006).

– Jeg er en gammel dame, men jeg har søren meg ikke gitt meg! Det er storartet at jeg har fått lov å drive med dette, sa Børsum takknemlig da hun fikk prisen av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Amandaprisene blir delt ut under filmfestivalen i Haugesund hvert år. Det var komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson som ledet årets utdeling.