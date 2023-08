Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring i Telemark

Mannen har ifølge tiltalen hatt seksuell omgang med jenta ved to anledninger våren 2022 – en gang hjemme hos mannen og en annen gang inne i en personbil, melder avisen Varden.

Seksuell omgang med barn under 14 år er ifølge straffeloven ansett som voldtekt. Mannen er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor jenta ved å ha sendt henne bilder av kjønnsorganet sitt via sosiale medier.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Telemark tingrett i oktober.