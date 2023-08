Bomtakstene i Oslo er hevet – men trafikken øker

– Den eneste endringen vi ser, er at bilistene kjører mer i helgene, spesielt på søndagene, sa administrerende direktør Janne Oddaker i Fjellinjen, under et arrangement på Arendalsuka ifølge magasinet Motor.

Det var Avisa Oslo som omtalte saken først.

Fjellinjen, som drifter de over 80 bomstasjonene i og rundt Oslo, analyserte kjøremønsteret umiddelbart etter og ni måneder etter takstøkningen i fjor.

– Takstene i Oslo økte i gjennomsnitt med 32 prosent. For elbilene var takstøkningen på inntil 180 prosent. Med så kraftige økninger trodde politikerne at atferden skulle påvirkes betydelig. De trodde på ti prosent reduksjon i trafikken. Vi har fulgt nøye med, og resultatene overrasker, sa Oddaker.