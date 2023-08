Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Ringerike

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall etter at en mann ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal i Ringerike kommune. Politiet har natt til lørdag gjennomført både tekniske og taktiske etterforskningssteg.

Dødsfallet ble meldt inn til politiet rundt klokken 17 torsdag ettermiddag, skriver Ringerikes blad.

Kina holder militærøvelse rundt Taiwan

Kina holder lørdag en militærøvelse rundt Taiwan som skal fungere som en streng advarsel etter at øyas visepresident mellomlandet i USA. Øvelsen er både for sjø- og luftforsvaret.

– Dette er en streng advarsel til Taiwans uavhengighetsseparatister som samarbeider med utenlandske maker for å provosere, heter det i en kort uttalelse fra Kinas militære, gjengitt i statlige medier. Taiwans forsvarsdepartement fordømmer militærøvelsen på det sterkeste.

Canadisk provins erklærer unntakstilstand

Den canadiske provinsen British Columbia har erklært unntakstilstand på grunn av skogbrannene som herjer. Flere tusen risikerer å bli evakuert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I løpet av det siste døgnet har situasjonen utviklet seg raskt og vi står i en ekstremt utfordrende situasjon i dagene som kommer, sier myndighetene i British Columbia i en uttalelse.

FN stanser driften i palestinsk flyktningleir i Libanon

Et FN-organ med ansvar for palestinske flyktninger sier de stanser driften i en større flyktningleir i Libanon på grunn av tilstedeværelsen av væpnede krigere.

I juli brøt det ut dødelige sammenstøt mellom rivaliserende fraksjoner i Ain el-Hilweh-leiren, rundt 40 kilometer sør for Beirut. FN-organet UNRWA, som er ansvarlig for flere palestinske flyktningleirer, sier at driften i Ain el-Hilweh blir stanset i protest mot at det fortsatt er væpnede krigere til stede i leiren.