Eide synes vindkraftmotstanden den siste tiden er gått for langt

– Fornybar energi er nærmest blitt den store synderen. Det gjør meg bekymret for hvordan dette skal gå opp. Hvis vi skal løse klima- og naturkrisen, må vi gå fra fossil til fornybar energi. Et eller annet sted må den komme fra, sier Eide til Klassekampen.

Han understreker at det skjedde store feil i Fosen-saken og sier at regjeringen jobber for å løse den.

Statsråden mener en del av miljøbevegelsen sniker seg unna ved å si at man bare kan spare seg ut av problemet.

– Ingen får regnestykket til å gå opp uten mer kraft, sier Eide.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier til avisen at det ikke er en kampsak for dem å kjempe mot fornybar kraft.

– Men det er en kampsak å sørge for at det ikke skjer på en måte som ødelegger masse natur. Det er noe miljøbevegelsen har stått i de siste hundre årene, sier Gulowsen.