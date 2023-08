Antall fornærmede i trusselsaken i Haugesund øker

– Vi har i dag registrert to nye fornærmede, sier politiadvokat Louise Størksen Førre til Haugesunds Avis fredag.

Hun kan ikke gå ut med nærmere informasjon om de fornærmede, som nå teller totalt 14 personer.

Det var onsdag at en mann i 30-årene ble pågrepet etter å ha siktet med et gassvåpen på flere personer. Mannen er også siktet for vold mot flere personer.

Den siktede mannen er fortsatt ikke avhørt. Han er tatt hånd om av helsepersonell. Mannens forsvarer Silje Hellesen mener det først aktuelt med avhør av mannen når helsetilstanden hans tilsier det.

– Min klient får nødvendig oppfølging av helsetjenesten, og vi vil komme tilbake til spørsmålet om avhør når helsetilstanden tillater det, og jeg har mottatt dokumentene i saken fra politiet, sier Hellesen til avisen.