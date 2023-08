– Det er et lavtrykk som kommer inn over Sør-Norge lørdag og treffer Rogaland først, deretter Agder før det beveger seg videre nordover, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun sier lavtrykket fra Storbritannia fører med seg en kaldfront som trolig har med seg en del byger.

– Det er mulighet for en del lokal torden i Rogaland og Agder, og det er etter hvert snakk om mer bygepreget vær. Men det er usikkert hvor det treffer og hvor mye regn som kommer, sier Villa.

Følger med på prognosene

Yrs værvarsel viser i 12-tiden fredag at det kan komme opptil 80 millimeter nedbør i Oslo mellom klokken 18 lørdag og klokken 12 søndag, men Villa sier at det er langt ifra sikkert at det vil komme så mye.

– Vi har ikke sendt ut noe farevarsel for nedbør foreløpig, men vi følger alltid med på prognosene og tar en løpende vurdering på det, sier hun.

I Stavanger er det meldt opptil 20 millimeter nedbør lørdag ettermiddag og kveld, mens det i Kristiansand er meldt opptil 30 millimeter nedbør fra lørdag morgen til søndag morgen.

Gult varevarsel for jord- og flomskred

Varsom.no har sendt ut et gult varevarsel for jord- og flomskred for vestlige deler av Viken og Innlandet som gjelder fra lørdag kveld til søndag ettermiddag.

De viser til at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken allerede er svært høy.

– Det ventes stedvis mye regn som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet. Nedbørmengden og nedbørens plassering er usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver Varsom.

Flytter seg nordover

Fredag er det Nordland, Midt-Norge og det nordlige Innlandet som har det beste været i landet. De får det fint lørdag, før lavtrykket setter sitt preg også her.

– Fronten vil bre seg til Møre og Romsdal og Trøndelag. Det vil skye til litt på søndag og mandag i den delen av landet. Så vil høytrykket som har gitt bra vær i sør de siste dagene bre seg oppover mot nord, sier Villa.